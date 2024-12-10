شيماء سيف تكشف عن تجربتها مع محمد سامي: تعلمت الكثير من خبراته

تعد شيماء سيف واحدة من أبرز الوجوه الفنية في مصر اليوم، وقد نجحت في فرض نفسها بقوة في الساحة الفنية بفضل موهبتها المتنوعة وأدائها المميز في مختلف الأعمال، من خلال مشاركتها في أفلام ومسلسلات متنوعة، أثبتت شيماء قدرتها على التكيف مع مختلف الأدوار والشخصيات، سواء كانت كوميدية أو درامية، حيث كشفت مؤخرا عن أخر أعمالها المقرر عرضها في رمضان وتعاونها مع المخرج محمد سامى.

يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات شيماء سيف خلال السياق التالي.

شيماء سيف

تجربة شيماء سيف مع المخرج محمد سامي

عبرت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المخرج المبدع محمد سامي في مسلسل "إش إش"، الذي سيتم عرضه في رمضان 2025، خلال لقاء لها في برنامج "سينماتك" على قناة SBC السعودية، تحدثت شيماء عن تفاصيل تجربتها في العمل مع سامي، مشيرة إلى أنها استفادت بشكل كبير من خبراته الواسعة، سواء على مستوى الإخراج أو أسلوب العمل.

كواليس "إش إش" بين الدقة والإبداع

تحدثت شيماء سيف عن طبيعة علاقتها مع المخرج محمد سامي، مؤكدة أنه من المخرجين الكبار الذين يتسمون بالدقة وحب العمل، وهو ما يجعله دائمًا يقدم أعمالًا ذات جودة عالية، وقالت: "محمد سامي من أعظم المخرجين الذين تعلمت منهم الكثير، هو شخص دقيق جدًا في عمله ويحرص دائمًا على أن يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة".

وأضافت أنها تستمتع بالكواليس في مسلسل "إش إش"، وتشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا العمل الفني المميز.

صناع مسلسل "إش إش"

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، محمد الشرنوبي، إدوارد، علاء مرسي، وطارق النهري. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مثير يتناول قضايا متنوعة تمس المجتمع.

أبرز أعمال شيماء سيف القادمة

إلى جانب مسلسل "إش إش"، تعمل شيماء سيف أيضًا على مشاريع فنية أخرى، حيث تظهر كضيف شرف في فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني وهنا الزاهد.

يُعد هذا الفيلم من نوعية الكوميديا الرومانسية، وقد انتهى تصويره مؤخرًا، ومن المتوقع عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

يشارك في الفيلم أيضًا عدد من النجوم مثل عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور وغيرهم. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

إضافة إلى ذلك، تظهر شيماء سيف كضيف شرف في مسلسل "برستيج" مع محمد عبد الرحمن، الذي يُعرض في إطار كوميدي تشويقي.

ويشارك في العمل عدد من النجوم البارزين مثل راندا عوض، سامي مغاوري، مصطفى غريب، وبسام رجب، بالإضافة إلى ضيوف شرف من بينهم يسرا، أحمد داود، ومحمد ثروت. المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

شيماء سيف

شيماء سيف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكانت شيماء سيف قد لفتت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ظهرت برفقة الفنانة يسرا على السجادة الحمراء، وأبهرت الحضور بإطلالتها الجذابة التي أظهرت خسارة ملحوظة في وزنها.

والتقطت شيماء سيف ويسرا العديد من الصور التذكارية معًا، مما جعلها محط أنظار الصحافة والجماهير.

هذه الإطلالة كانت بمثابة علامة فارقة في مشوار شيماء الفني، حيث تعكس إصرارها على تحسين مظهرها والحفاظ على صحتها بشكل ملحوظ.

شيماء سيف

أخر أعمال شيماء سيف

في رمضان 2024، تألقت شيماء سيف في مسلسل "فراولة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، وشارك فيه عدد من النجوم مثل نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، ودنيا سامي.

كانت شيماء سيف جزءًا من هذا العمل الذي نال إعجاب الجمهور، وأثبتت فيه قدرتها على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما.

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