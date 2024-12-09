محمد سامي: رمضان مش ضمان للنجاح.. والتليفزيون للجمهور أقرب من المنصات

كشف المخرج محمد سامي على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، عن تفاصيل هامة تتعلق بأسلوبه الفني وتطور نظرته للتعاون مع النجوم في الأعمال الدرامية والسينمائية.

محمد سامي، المخرج المعروف بتعاونه المتكرر مع نجوم معينين، أوضح كيف أثرت الألفة مع الممثلين على اختياراته الفنية، معبراً عن توجهه الجديد نحو تنويع فريق عمله لإثراء مشواره الإبداعي.

يرصد الموجز أبرز تصريحات المخرج محمد سامى خلال جلسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

محمد سامي

الألفة وتأثيرها على التعاون الفني

تحدث محمد سامي عن ميله لتكرار التعاون مع نفس النجوم في أعمال متعددة، مشيراً إلى أن الألفة التي تنشأ بين المخرج والممثل توفر الكثير من الجهد داخل مواقع التصوير، وصرح قائلاً: "في السينما العالمية والعربية، هناك أمثلة عديدة لمخرجين عملوا مع نفس الممثلين مراراً، الألفة تجعل العمل أسهل، وتحقق نجاحاً أكبر، كما حدث بيني وبين محمد رمضان ومي عمر وتامر حسني."

التوجه نحو التنوع الفني

رغم النجاح الذي حققه بالتعاون المتكرر مع نفس الفنانين، اعترف سامي بأنه قرر تغيير هذا النهج، قائلاً: "اكتشفت أن هذا التكرار قد يحد من تاريخي الفني، وأصبحت أكثر حرصاً على العمل مع ممثلين مختلفين ومتعددين، وهو ما سترونه في مشاريعي القادمة."

محمد سامي

رغبة محمد سامي بالتعاون مع يسرا

وعن النجوم الذين يود التعاون معهم مستقبلاً، عبر محمد سامي عن رغبته في العمل مع الفنانة القديرة يسرا، وردت عليه يسرا خلال الجلسة، قائلة: "أنا عايزة أشتغل معاه أكتر ما هو عايز يشتغل معايا."

كتابة محمد سامي السيناريوهات بنفسه

كشف سامي عن أسباب قيامه بكتابة سيناريوهات أعماله بنفسه، موضحاً أن تعديله على أعمال الكتاب كان يسبب لهم انزعاجاً ويجعلهم يفتقدون الثقة.

وأضاف: "أحياناً أجد نفسي أعدل وأضيف إلى السيناريو، وفي النهاية يُعترض على ذلك. ولهذا فضلت الكتابة بنفسي، رغم أن لدينا كتاباً ومؤلفين موهوبين."

الدراما التلفزيونية والمنصات الرقمية

أشاد سامي بالدراما التلفزيونية مقارنة بدراما المنصات الرقمية، قائلاً:

"الدراما التلفزيونية قريبة جداً من الجمهور، مهما كان موضوعها ومع وجود تمثيل جيد وسيناريو محكم وإضاءة وموسيقى تصويرية متقنة، يمكن تحقيق نجاح كبير، أما المنصات الرقمية، فتميل إلى تقديم مواضيع قد تبدو غريبة على الجمهور."

رؤية حول المنافسة الرمضانية

تحدث سامي عن طبيعة المنافسة الرمضانية، قائلاً:

"رمضان أصبح عادة للجمهور العربي. لكن أحياناً قد لا يحقق المسلسل نجاحاً إذا عرض في رمضان، بينما يحقق نجاحاً كبيراً لو عرض خارجه، المنافسة الرمضانية لها قواعدها وظروفها الخاصة."

محمد سامي

أعمال جديدة قيد التنفيذ

على صعيد أعماله الجديدة، انتهى محمد سامي مؤخراً من تصوير مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ويضم مجموعة من النجوم مثل ماجد المصري وهالة صدقي.

كما يعمل حالياً على مسلسل "سيد الناس" مع الفنان عمرو سعد، المقرر عرضه على قنوات MBC مصر، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.



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