قبل عرضه.. تفاصيل فيلم سنو وايت ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ينتظر جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفارغ الصبر عرض فيلم "سنو وايت" غدًا، الذي يجسد قصة فريدة ومؤثرة عن أولى تجارب الحب لفتاة قصيرة القامة ويتناول الفيلم قضايا التنمر والتحديات التي تواجهها الشخصية الرئيسية إيمان، ويستعرضها بشكل إنساني عميق.

يرصد الموجز تفاصيل فيلم "سنو وايت" وكافة التفاصيل بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مشاركة متميزة للفنانين في فيلم "سنو وايت"

يُعرض غدًا فيلم "سنو وايت" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يتناول قصة فتاة قصيرة القامة تُدعى إيمان، تخوض أول تجربة حب لها وتتمنى الفتاة أن تعيش حياتها مثل أي فتاة أخرى، تواجه العديد من التحديات والصعوبات بسبب قصر قامتها، وهو ما يُسلط عليه الضوء في الفيلم من خلال قضايا التنمر.

أبطال فيلم "سنو وايت" وتفاصيل الأداء

الفيلم من بطولة الفنانة الشابة مريم شريف، التي تقدم شخصية إيمان، والفنان محمد ممدوح، خالد سرحان، محمد جمعة، وصفوة، مع ظهور خاص للفنان كريم فهمي. يتمحور العمل حول قصة حب مؤثرة تسلط الضوء على معاناة الشخصيات الصغيرة في مواجهة التحديات الاجتماعية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مهرجان البحر الأحمر.. لمحات عن الجلسات الحوارية والضيوف

ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر، التي تُعقد في "البلد" جدة التاريخية، كشف المهرجان عن مجموعة جديدة من المتحدثين الذين سيشاركون في الجلسات الحوارية.

تشمل الجلسات حديثًا عن رواد السينما السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، بالإضافة إلى تكريم الفنانة إميلي بلانت، المرشحة لجائزة الأوسكار، عن دورها في فيلم "أوبنهايمر".

إطلالات لافتة على السجادة الحمراء

تتميز فعاليات مهرجان البحر الأحمر بظهور العديد من النجوم بأزياء لافتة، أبرزهم أحمد حلمي ومنى زكي، الذين خطفا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة.

كما كان لثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج حضور مثير للجدل، حيث اعتاد الجمهور على إطلالاتهم التي تثير النقاش وتلفت الانتباه.

كما ظهر نجوم العرب على السجادة الحمراء أبرزهم هند صبري، نبيلة عبيد، يسرا، يسرا اللوزي، ياسمين صبري، صبا مبارك، لبلبة، منى زكي وأحمد حلمي، بالإضافة إلى ظافر العابدين، ماجد المصري وزوجته، ليلى علوي، إلهام شاهين، والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي.

إطلالات النجوم

إلهام شاهين وموقف طريف مع مايكل دوجلاس

على هامش المهرجان، ظهرت الفنانة إلهام شاهين وهي تطلب التقاط صورة تذكارية مع الفنان العالمي مايكل دوجلاس، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا وانتقد البعض تصرفها باعتبارها فنانة كبيرة لا ينبغي أن تتصرف بهذه الطريقة، إلا أن إلهام تميزت بعفويتها المعهودة، وهو ما يقدرها جمهورها الكبير.

إلهام شاهين

تكريم منى زكي عن "رحلة 404"

في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، تم تكريم منى زكي عن دورها في فيلم "رحلة 404"، حيث عبرت عن سعادتها بالجائزة وشكرت زوجها أحمد حلمي على دعمه الكبير لها طوال مسيرتها.

وأكدت أن تكريمها هو تكريم لكل من شاركوا في الفيلم من فنانين ومخرجين وفنيين.

منى زكي

أحمد حلمي يتحدث عن جدة

من جانب آخر، تحدث أحمد حلمي عن علاقته بمدينة جدة، مشيرًا إلى حماسه لزيارة المدينة لاستكشاف معالمها التاريخية الحديثة بعد مرور العديد من السنوات.

وأكد أن جدة تعكس روح مصرية، وهو ما يجذب إليها، خاصة لارتباطها بالثقافة والمعالم التاريخية التي يحبها.

أحمد حلمي



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