حريق جراج الخصوص 2025.. تدمير 15 سيارة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار والخسائر

في صباح اليوم الخميس، اندلع حريق ضخم في جراج بمنطقة حوض الحنة في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى تدمير نحو 15 سيارة، بالإضافة إلى تدمير 3 تروسيكلات وعربة كارو كانت مركونة داخل الجراج،والحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين، بينما لم يُسجل أي حالات إصابة بشرية، وهو ما أسعد الجميع نظرًا لخطورة الحادث.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الحريق:

وقع الحريق في جراج خاص تابع لهيئة الأوقاف المصرية، وتم التوصل إلى أن سبب الحريق كان بسبب ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة داخل الجراج، والنيران انتشرت بسرعة كبيرة بسبب احتكاك الكهرباء مع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وفور اكتشاف الحريق، هرعت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران، مما منع حدوث مزيد من الدمار.

الخسائر والأضرار:

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق أتى على 15 سيارة، بينها سيارات ملاكي ونقل، بينما تم تدمير 3 تروسيكلات وعربة كارو كانت داخل الجراج، ورغم أن الحريق لم يتسبب في إصابات بشرية، إلا أن الخسائر المالية الناتجة عنه تعد ضخمة، حيث وصلت إلى ملايين الجنيهات، في انتظار تحديد القيمة النهائية من قبل اللجنة المتخصصة.

الإجراءات المتخذة:

تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق، والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها للجهات المسؤولة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، قامت النيابة العامة بتكليف المعمل الجنائي بالتحقيق في الحادث لتحديد الأسباب بدقة.

ردود الأفعال والمطالبات بالتعويضات:

تسبب الحادث في حالة من الغضب بين المتضررين وأهالي المنطقة، حيث طالبوا بسرعة تعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم، والعديد من أصحاب السيارات المتضررة أكدوا أن الحريق ألحق بهم أضرارًا فادحة، حيث كانت بعض السيارات حديثة ولا تزال في مرحلة التقسيط، وقد عبروا عن استيائهم من تأخر تدابير السلامة في الجراجات وعدم وجود أنظمة إطفاء حريق فعّالة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ومن جانبها، أكدت هيئة الأوقاف المصرية على أنها ستتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين، وتواصل الجهات الأمنية التحقيقات لتحديد المسؤوليات بدقة.

التوصيات:

على مالكي الجراجات والمركبات أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث، مثل فحص التوصيلات الكهربائية بانتظام وتركيب أنظمة إطفاء حريق في الأماكن المزدحمة.

اقرأ أيضا : تفاصيل اصطدام جرار زراعي بسيارة ملاكي في طلخا.. الداخلية تكشف الأسباب

ضحية مبلغ مالي زهيد.. كيف انتهت حياة تاجر خردة في المنوفية؟





