حريق مخزن المنيا.. التفاصيل كاملة من قلب عروس الصعيد

حريق مخزن المنيا.. اندلع حريق هائل، في داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، في فجر اليوم الأربعاء، حيث تبذل قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق مخزن المنيا.

الموجز يرصد تفاصيل حريق مخزن المنيا.

بلاغ بـ حريق مخزن المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من داخل غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق ضخم داخل أحد مخازن الأجهزة الكهربائية، الكائنة في مركز بني مزار، حيث أسفر حريق مخزن المنيا عن وجود خسائر مادية كبيرة.

حريق مخزن المنيا

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حريق مخزن المنيا

وفور تلقي البلاغ تلقى انتقلت الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة مدعومين بفريق من الحماية المدنية، ويرافقهم سيارات الإسعاف، إلى محل حريق مخزن المنيا، ولم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن، ويبذل رجال الحماية المدنية جهودهم لمنع امتداد الحريق للبيوت المجاورة.

وأمر جهاز الحماية المدنية بفصل جميع المرافق للبيوت والمخازن المجاروة، كي لا تمتد النيران إليها، وإلى باقي المنطقة المحيطة به.

تحرير محضر بـ حريق مخزن المنيا

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق معهد البصريات بالسيدة زينب

في سياق آخر نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع في المعهد الفني للبصريات بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تفاصيل الحريق في معهد البصريات بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل المعهد الفني للبصريات في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وكما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المعهد لمنع انتشار النيران إلى المباني المجاورة.

حريق مخزن المنيا

السيطرة على حريق معهد البصريات بالسيدة زينب

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، دون وقوع أي خسائر بشرية. وكشفت التحريات الأولية أن النيران اشتعلت بسبب وجود قمامة داخل المعهد، مما أدى إلى نشوب الحريق.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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