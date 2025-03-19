زوجة تطلب الخلع.. من محاسب ناجح إلى مدمن وعنيف: بيضربني ليل نهار

لم تكن تعلم "س.م"، ربة منزل، أن زواجها الذي بدأ بموافقة الأهل ورضا الطرفين سيتحول إلى كابوس يومي تعيشه تحت وطأة العنف والإدمان. فقد أقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها، المحاسب بإحدى الشركات، بعد أن أصبح مدمناً للمخدرات واعتاد الاعتداء عليها بشكل متكرر. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

من الاستقرار إلى الإدمان والعنف

روت الزوجة تفاصيل معاناتها قائلة إنها دخلت هذا الزواج على أمل حياة مستقرة، لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجها يتعاطى الحشيش داخل المنزل. وعندما واجهته، حاول التهوين من الأمر، مدعيًا أنه مجرد استخدام ترفيهي. إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبمرور الوقت تحول إلى مدمن، وأصبح تعاطيه يوميًا، مما انعكس سلبًا على تصرفاته وسلوكه داخل المنزل.

ضرب وإهانة بدلًا من التفاهم

لم يكن الإدمان المشكلة الوحيدة، فقد تحول الزوج إلى شخص عصبي وسريع الغضب، يفتعل المشكلات لأسباب تافهة، ولم يتردد في الاعتداء على زوجته بالضرب والإهانة بشكل متكرر. ورغم محاولاتها المتكررة لإصلاحه، إلا أنها كانت تُقابل بمزيد من العنف، حتى فقدت الأمل في أي تغيير.

محكمة الأسرة تنصف الزوجة

أمام حياة لم تعد تُطاق، لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، مطالبة بالخلع بعد أن تعرضت للأذى النفسي والجسدي. وبعد نظر القضية وإثبات الضرر الواقع عليها، حكمت المحكمة لصالحها، مقررة إنهاء هذا الزواج الذي تحول إلى معاناة، كما ألزمت الزوج بالمصروفات والنفقة، ليكون الحكم نهاية فصل مؤلم في حياة الزوجة، وبداية جديدة بعيدًا عن دائرة العنف والإدمان.

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