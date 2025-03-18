السيطرة على حريق في معهد البصريات بالسيدة زينب دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع في المعهد الفني للبصريات بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ويكشف الموجز تفاصيل الحريق في معهد البصريات بالسيدة زينب

تفاصيل الحريق في معهد البصريات بالسيدة زينب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل المعهد الفني للبصريات في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وكما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المعهد لمنع انتشار النيران إلى المباني المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، دون وقوع أي خسائر بشرية. وكشفت التحريات الأولية أن النيران اشتعلت بسبب وجود قمامة داخل المعهد، مما أدى إلى نشوب الحريق.

وبناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق آخر يلتهم محل إطارات سيارات

وفي سياق متصل، شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة نشوب حريق آخر في محل متخصص في بيع إطارات السيارات، وأسفر الحريق عن احتراق المحل بالكامل، إلا أنه لم يُسفر عن أي إصابات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم أبو النمرس، يفيد بنشوب الحريق داخل المحل نتيجة ماس كهربائي في الكمبروسر الخاص بضغط الهواء. وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده قبل امتداده إلى المحال المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحريق بشكل دقيق.

إجراءات السلامة للوقاية من الحرائق

لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، يجب اتباع بعض الإرشادات المهمة في حالة نشوب حريق:

الاتصال الفوري برقم 180 الخاص بالحماية المدنية دون تأخير.

استخدام طفايات الحريق المناسبة لنوع النيران في حال كانت الحريق محدودًا ويمكن السيطرة عليه.

إغلاق مصادر الغاز والكهرباء فور اندلاع الحريق لمنع تفاقم الوضع.

إخلاء المكان بسرعة لتجنب التعرض للاختناق أو الإصابة.

تغطية الجسم ببطانية مبللة عند المرور عبر منطقة مشتعلة، مع تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة لتقليل استنشاق الدخان.

تجنب استخدام المصعد الكهربائي أثناء الإخلاء، فقد يتوقف نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

عدم ترك وسائل التدفئة مشتعلة لفترات طويلة لتجنب حدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق.



التحقيقات مستمرة للكشف عن أسباب الحرائق

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة للحريقين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتؤكد الحماية المدنية على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة داخل المؤسسات والمحال التجارية، لتقليل مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

بهذه التدابير، يمكن الحد من انتشار الحرائق وتقليل خسائرها، مما يعزز من مستوى الأمان في المنشآت العامة والخاصة.

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