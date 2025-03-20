ضحية مبلغ مالي زهيد.. كيف انتهت حياة تاجر خردة في المنوفية؟

ضحية مبلغ مالي زهيد، قصة كانت انقطعت عن المجتمع لفترة طويلة لكنها عادت لتحط برحالها على أرض محافظة المنوفية وتحديد في قرية برهيم التابعة لمركز منوف، الموجز تستعرض التفاصيل.

ضحية مبلغ مالي زهيد

ضحية مبلغ مالي زهيد، شاب يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل بتجارة الخردة، يحاول دائمًا أن يجمع المال من أجل أن يعينه على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، إذ إنه كان يجمع الخردة ويتاجر فيها بالبيع والشراء، الأهم أن كل هذا راح بسببه ضحية مبلغ مالي زهيد.

ضحية مبلغ مالي زهيد

تفاصيل واقعة ضحية مبلغ مالي زهيد

الواقعة المؤسفة بدأت على أرض قرية برهيم التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، إذ إن ضحية مبلغ مالي زهيد أصيب بطلق خرطوش، يوم السبت الماضي.

الإصابة كانت قوية ما جعل المصاب لا يستطيع أن يقاومها، فبعد محاولات الفريق الطبي إنقاذه وإيداعه الرعاية المركزة بمستشفى منوف العام، لكنه فارق الحياة.

والمتوفى دُفن في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط أجواء يملؤها الحزن والحسرة في مقابر العائلة بقريته، واتضحت تفاصيل الواقعة من تصريحات أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

والواقعة تعود تفاصيلها إلى تلقي مدير أمن المنوفية، اللواء محمود الكموني، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوفاة "م.ح.أ"، 37 عامًا، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به يوم السبت الماضي إثر تعرضه لطلق خرطوش.

الشاب كان قد رقد في مستشفى منوف العام منذ السبت الماضي عقب إصابته، حيث تم إيداعه في الرعاية المركزة، ولكن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة.

أهالي البلدة، أشاروا إلى أن المجني عليه كان يعمل في تجارة الخردة، ووقع خلاف بينه وبين شخص آخر على مبلغ مالي زهيد، فأطلق عليه النار بطلق خرطوش أودى بحياته.

واستكملت وحدة مباحث مركز شرطة منوف إجراءاتها القانونية، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة، إذ وجهت بسرعة تحريات المباحث، وضبط المتهم وصرحت بدفن الجثة.

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