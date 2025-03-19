ضحية كهربائي.. القصة الكاملة لزوج أنهى حياة زوجته في الخانكة

ضحية كهربائي، بين أرجاء محافظة القليوبية وتحديدًا في منطقة الخانكة كانت الجريمة التي راحت ضحيتها ربة منزل، إذ إن ضحية كهربائي كانت الحكاية المليئة بالكواليس المثيرة، الموجز تستعرض التفاصيل.

ضحية كهربائي

ضحية كهربائي، كانت تعيش معه في دفء الحياة وبين أرجاء العش الذي جمعهما لسنوات تحول إلى القبر الذي انتهت فيه حياتها بيد زوجها دون أن تتقدم خطوة لهذه النهاية، فكانت ضحية كهربائي تريد أن تستكمل حياتها مع زوجها بصورة عادية.

تفاصيل جريمة ضحية كهربائي

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة الخانكة بمحافظة الـقليوبية، بعدما أقدم كهربائي على قتل زوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، الخلافات التي ربما تحدث بين كل زوجين كانت السبب في انتهاء حياة ضحية كهربائي، بصورة بشعة لم يترك لباب الرحمة شعاع نور حتى أنهى حياتها.

بداية الواقعة

في مايو 2024 الماضي، بدأت الخلافات تدب بين الزوجين كأي زوجين عاديين بينهما خلافات، لكن مع تصاعدها حانت اللحظة الحاسمة، إذ إن يوم الواقعة في ذات الشهر، نشبت خلافات أسرية بين الكهربائي وزوجته تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وتبادلا السب والقذف.

الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ بالزوج يقدم على إنهاء حياتها بأن أطبق على عنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

ضحية كهربائي

بلاغ بواقعة مقتل زوجة على يد زوجها

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بقيام كهربائي بقتل زوجته في منطقة الخانكة بسبب خلافات بينهما.

قوة من الأجهزة الأمنية ورجال المباحث، برفقة سيارة الإسعاف انتقلت إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية وجود جثة ربة منزل بكامل ملابسها على الأرض وحول رقبتها سحجات؛ ما يدل على وجود شبهة جنائية بالواقعة.

وبعد سؤال الأهالي والجيران، أشاروا إلى أن المشاكل بينهما كانت عادية لكنها كانت متكررة وكثيرة، لكنهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا في نهاية المطاف، وأشاروا إلى أن الزوج هو الأقرب لارتكاب الواقعة، فجرى ضبطه وبعرضه على النيابة اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وقررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة كهربائي، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو 2025.

اقرأ أيضًا: تفاصيل جريمة الغربية.. مقـ ـتل سيدة على يد طليقها ووضعها في جوال

عنف أسري يتحول إلى جريمة قتل.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفل بمطروح