ضحية الحجز.. حكاية مصرع شخص على يد زميليه بقسم شرطة مصر القديمة

ضحية الحجز، كواليس مرعبة كشفها تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية الحجز، إذ إن ضحية الحجز في قسم شرطة مصر القديمة تستعرض تفاصيلها الموجز.

ضحية الحجز

إصابات بالغة سجلها تقرير الطب الشرعي بجسد ضحية الحجز، إذ كشف تقرير الطب الشرعي لجثة ضحية الضرب حتى الموت على يد زملائه داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة عن أسباب الوفاة.

تفاصيل واقعة ضحية الحجز

تقرير الطب الشرعي أثبت ما كان بالجثة من إصابات تسببت في الوفاة، إذ جاء بالتقرير أنه بالكشف على المجني عليه تبين وجود كدمتين مستديرتي الشكل حول العينين والوجنتين، كدمة شبه مستديرة بمنتصف مقدمة الجبهة، فضلًا عن سحجات متكدمة منتشرة بعموم الطرفين العلويين والسفليين، بجانب وجود كدمة متسعة بالركبة والقدم ومقدمة الساق اليسرى.

التقرير أضاف عن وجود كدمات حول الرسغين ناتجة عن آثار تقييد، بجانب وجود كدمات أسفل وأعلى الصدر على الجانبين، ما يبين أن الاعتداء كان على الجثة بعمومها.

كواليس واقعة ضحية الحجز

الصفة التشريحية للجثة أثبتت أن الإصابات الموجودة بعمومها كانت ناتجة عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشن السطح.

قرار المحكمة

محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 3 متهمين بتهمة قتل زميلهم ضربا حتى الموت داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 21 إبريل المقبل.

أمر الإحالة

أمر الإحالة أشار إلى التفاصيل الكاملة للواقعة، إذ أكد أن المتهمين "محمود. م، أحمد.أ" "إبراهيم. س"؛ لأنهم في غضون 19 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قتلوا عمدا زميلهم المجني عليه "هاني.ج"، داخل حجز القسم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

أمر الإحالة أوضح أن المتهم الثاني تعدى على المجني عليه صفعا على وجهه وتبعه المتهم الأول، موجها له عدة لكمات وضربات استقر جميعهم بوجهه ورأسه وصدره، وأماكن متفرقة من جسده مواصلا دفعه نحو الحائط حتى خارت قواه، وأعقب ذلك قيام المتهمين الثاني والثالث بتكبيل يديه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

ضحية الحجز

تقرير الإدارة المركزية للمعامل

تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية أثبت أيضًا وجود بؤر مجهرية واحتشائية مجهرية محدودة ومتفرقة مصحوبة باحتقان شديد بالنسيج العصبي، وتسرب لكرات الدم الحمراء خارج تجاويف بعضها.

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