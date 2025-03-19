قرار قضائي جديد في القضية المقامة من عفاف شعيب ضد محمد سامي

محمد سامي.. قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، وقف سير الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامها له بالسب والقذف، وذلك حتى جلسة 28 مايو المقبل؛ لحين الفصل في دعوى أخرى تنتظرها محكمة جنح أكتوبر.

وكان دفاع المخرج محمد سامي، طلب في وقت سابق برفض الدعوة لخلوها من المستندات، مشيرا لضرورة إيقاف سير الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب لحين الفصل في قضية الجنح المقامة في أكتوبر والتي قضت المحكمة بتغريمه في وقت سابق.

محمد سامي

ويرصد الموجز تفاصيل الدعوى، إذ قضت محكمة أكتوبر المختصة، في وقت سابق خلال جلسات محاكمة المخرج محمد سامي، بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب، بتغريمه 5000 آلاف جنيه كتعويض للدعوى المقامة ضده منها.

وكانت محكمة الجنح المختصة، عقدت جلستها للحكم على المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بالسب والقذف للفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.

محاكمة محمد سامي

وكانت النيابة العامة بالسادس من أكتوبر، حددت جلسة فبراي، كي يتم محاكمة المخرج محمد سامي، لتعد تلك أولى المحاكمات، على خلفية اتهام الفنانة عفاف شعيب له بتهمة السب والقذف.

محمد سامي

وحجرت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق دعوى التعويض التي تقدمت بها الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدمت الفنانة عفاف شعيب منذ 3 أشهر، ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه المخرج محمد سامي بالسب والقذف.

محمد سامي يرفض اتهامات عفاف شعيب

وكان المخرج محمد سامي علق على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له خلال تصوير مسلسل "آدم"، والذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، حيث أشارت إلى إجباره لها على الصعود إلى سيارة الشرطة، رغم شعورها بآلام في ظهرها.

المخرج محمد سامي، كان نفى في أحد البرامج الإعلامية، ما صرحت به الفنانة عفاف شعيب، قائلا: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترمها سنها، لكن كل كلامها ملوش أساس من الصحة".

عفاف شعيب ومحمد سامي

وتابع المخرج محمد سامي، أن القصة التي اختلقتها الفنانة عفاف شعيب، ليس لها أساس من الصحة، متابعا: " الحقيقية هي إننا كنا بنصور مسلسل آدم، وفي نفس الوقت كان بيتم تصوير مسلسل تاني جنبنا بعنوان دوران شبرا، وعفاف استأذنتني وقالت إن أخوها مريض ومحتاجة للسفر عشان علاجه، فوافقت، وفي الوقت ده اتصل بيا صديقي يدعى ”جوزيف"، وقالي إنه بيصور مشهداً لعفاف شعيب، وعرفت أنها في الاستوديو اللي جنبي، ومحصلش أي حاجة بتتعلق بالآم ضهرها".

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اليوم متابعة محاكمة محمد سامي في دعوى السب المقامة من عفاف شعيب