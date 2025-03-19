كروان مشاكل.. رحلة تيك توكر من إثارة الجدل حتى الحبس والغرامة

كروان مشاكل .. قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، وتغريمه 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

كروان مشاكل

كروان مشاكل

الموجز تستعرض التفاصيل، حيث كانت بداية الواقعة عندما تقدمت المنتجة ليلى الشبح، ببلاغ تتهم فيه كروان مشاكل، بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء فيها بعبارات تمس سمعتها وكرامتها.

ضبط كروان مشاكل

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص الإعلامية ريهام سعيد.

كروان مشاكل

يذكر أن كروان مشاكل هو تيك توكر يثير الجدل بين الحين والآخر فأحيانًا يتحدث عن أشياء لم تحدث، وأحيان أخرى يظهر في فيديو لبث من خلاله أوضاع مخالفة للعادات والتقاليد في المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور.

أزمات كروان مشاكل

كروان مشاكل، كان أثار أزمات كبرى، كانت آخرها نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل، إذ أشار إلى أن تلك المياه ملوثة وتعرض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار بلبلة بين جموع المواطنين، فتم تحرير محضر ضده بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح التي أمرت بحبسه شهرين، لكن محامي التيك توكر كروان مشاكل قدم استئنافًا على الحكم.

الاستئناف حدد له جلسة للنظر في الحكم، لكن محكمة جنح مستأنف حدائق القبة حددت جلسة 6 فبراير الماضي، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين.

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