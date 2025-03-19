ضحية لعبة .. حكاية فتاة في الإعدادية هربت من الفيوم لمرافقة شاب بحلوان

ضحية لعبة، قصة فتاة لا تزال في المرحلة الإعدادية من المراحل الدراسية استطاع شاب أن يجذبها لشباكه ويفعل معها ما يحلو له، فتترك ضحية لعبة منزل أهلها وترحل من الفيوم إلى القاهرة لتبدأ القصة التي تستعرضها الموجز.

ضحية لعبة

ضحية لعبة، حكاية أثارت الذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، إذ إن ضحية لعبة قررت الهروب لصديقها بمحافظة القاهرة، بعد متابعتها بوسائل التقنيات الحديثة.

بداية واقعة ضحية لعبة

محافظة الفيوم شهدت حالة من الجدل، بسبب اختفاء طالبة إعدادية التي اتخذتها وسائل التواصل الاجتماعي مادة لنشر الاستغاثات والتحذيرات من تعرض الفتيات للخطف والمخاطر، مطالبين أجهزة الأمن والبحث الجنائي بسرعة الكشف عن مصائرهن، فضلا عن كشف ملابسات هروب الفتاة إلى صديقها في القاهرة.

البداية كانت بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصحوبا بصورة ورسالة استغاثة من أسرة الفتاة المختفية حول تغيبها عن المنزل لساعات طويلة بمحافظة الفيوم، لكن بعد تحرير الأهالي المحضر لم يتم العثور عليها داخل أرجاء المحافظة.

تفاصيل واقعة ضحية لعبة

التفاصيل تضمنت أن الفتاة ضحية لعبة تعرفت على شاب عبر تطبيق لإحدى الألعاب المعروفة بين الشباب، فهربت إلى ذلك الشاب صديقها بمنطقة حلوان، تاركة منزل أسرتها بعد خلاف مع والدتها قبل الواقعة بيوم.

ضحية لعبة

بلاغ بالواقعة

مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، بورود بلاغ بغياب "ملك.ع.ع.ز، 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، مقيمة بدائرة القسم"، حيث خرجت من منزلها بتاريخ 15 مارس الجاري بعد الإفطار مدعية تصوير أوراق خاصة بالمواد الدراسية، ولم تعد مرة أخرى للمنزل ولم يشتبه في غيابها جنائياً، حيث تبين من الفحص المبدئي خروج الفتاة بعد صلاة العشاء مستغلة انشغال والديها بصلاة التراويح، لتبدأ تنفيذ خطتها.

فريق بحث تشكل على وجه السرعة من الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم ورئيس مباحث المديرية، ومفتش مباحث القسم وبمتابعة مساعد مدير الأمن للأمن العام، وبالفحص وجمع المعلومات عن الواقعة وبسؤال والدتها ووالدها، تبين نشوب خلاف بينها وبين والدتها قبل تغيبها بيوم بشأن المذاكرة وسحب هاتفها المحمول الخاص بها، وتواصلها هاتفيا من هاتف شقيقتها الكبرى أثناء تلقى وجبة الإفطار قبل الواقعة بيوم وعليها قام رجال المباحث بفحص الرقم عبر التقنيات الحديثة.

كشف تفاصيل واقعة ضحية لعبة

وكشفت التحريات التي قادها رئيس المباحث وما توصلت إليه التقنيات الحديثة بمتابعة رقم الهاتف التي تواصلت معه بوجود فتاة الإعدادية بشقة في حلوان رفقة شخص يدعى "محمد.ي.و"، 19 سنة ومقيم بحلوان ـ القاهرةن والذي تعرفت عليه من تطبيق ألعاب إلكترونية وتعتبره صديقها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا: تفاصيل جريمة الغربية.. مقـ ـتل سيدة على يد طليقها ووضعها في جوال

عنف أسري يتحول إلى جريمة قتل.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفل بمطروح