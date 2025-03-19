ضحية التعذيب والخطف.. حينما يقع شاب في قبضة يد ذئبين بشريين

ضحية التعذيب والخطف، عامل لا يريد من الحياة إلا أن يذهب إلى عمله في بداية اليوم، وحينما يعود يلقى أهله ويعطيهم من الرزق الذي ساقه المولى عز وجل إليه، لكن ضحية التعذيب والخطف في أسوان كانت قصة مروعة تستعرضها الموجز.

ضحية التعذيب والخطف

حان موعد الانطلاق إلى العمل، فلم يتراجع خطوة واحدة عن الذهاب إلى العمل من أجل أن يعود إلى بيته برزق من الله يستطيع به أن يطعم أسرته، لكنه كان اليوم الأخير الذي يخرج فيه ضحية التعذيب والخطف.

بداية واقعة ضحية التعذيب والخطف

في أغسطس من عام 2024 بمركز كوم أمبو في أسوان، كانت البداية حينما قام المتهمان: محمد مصطفي محمد ٤٠ سنة (عامل) مقيم النجاجرة مركز كوم أمبو وعادل عبدالعاطي الزاكي 34 سنة (عامل) مقيم عزبة ناصر مركز كوم أمبو، باختطاف المجني عليه محمود أحمد رضا، عامل.

السبب كان الخلافات المالية السابقة بينهم حيث قام المتهمان الأول والثاني بالتربص بالمجني عليه وانتظار الضحية أثناء ذهابه إلى عمله، وقاما بإشهار الأسلحة النارية في وجهه وتهديده.

المتهمان قاما تحت تهديد السلاح بربطه بحبل واقتياده إلى أرض زراعية خاصة بهما وقاما باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحملاه وألقيا به في منطقة زراعية ولاذا بالفرار.

ضحية التعذيب والخطف

بلاغ بالواقعة

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، بعد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أرض زراعية مقيدة ومتوفاة، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بسرعة التحريات وضبط الجناة.

ضبط الجناة والمحاكمة

بعدما أجرت النيابة تحقيقاتها، وتم تكثيف التحريات وتحديد المتهمين في الواقعة وتقديمهما للمحاكمة، وأعد المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بخطف واحتجاز المجني عليه وتعذيبه.

قضت محكمة جنايات أسوان، غيابيا بالإعدام شنقا على شخصين لقتلهما عاملا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خطفه واحتجازه وتعذيبه على أثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العزيز إسماعيل وعضوية المستشارين، المعتصم بالله أنور متولي ومحمد ناجي عبدالعظيم ومحمد أحمد عتمان وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور وكيل النيابة أبي سيفين بولس، وأمانة سر أحمد عبدالسلام عابدين وفراج أمين.

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