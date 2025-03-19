والد ضحية ابن محمد رمضان ينفي التصالح رسميًا.. وتحركات قانونية ضد مروجي

في تطور جديد في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على طالب داخل نادي نيو جيزة بمنطقة أكتوبر، خرج والد الضحية محمد سالم لينفي بشكل قاطع أي أخبار أو شائعات عن التصالح بين عائلته وبين الفنان محمد رمضان.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

والد الضحية: لم يحدث أي تواصل مع محمد رمضان

أكد محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه، أن الفنان محمد رمضان أو أي من ممثليه لم يتواصلوا معه من قريب أو بعيد بشأن التصالح. وأوضح أن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

النيابة العامة تواصل التحقيقات

وفي وقت سابق، استمعت نيابة أكتوبر أول إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان في البلاغ المقدم ضد نجله، المتهم بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة بعد نشوب خلاف بينهما. كما طلبت النيابة استدعاء والدة الطفل للاستماع إلى شهادتها، وكذلك الاستماع إلى أقوال الطفل المتضرر لمعرفة تفاصيل الواقعة والتأكد من صحة الإصابات من خلال تقرير طبي رسمي.

محامي الضحية يعلن: سنتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

من جانبه، صرّح المستشار أحمد مختار، محامي الطالب المعتدى عليه، بأن كافة الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تصالح بين الطرفين لا أساس لها من الصحة. وأكد أنهم سيتخذون إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لتلك الشائعات التي تسيء إلى موكله وإلى سير القضية.

تفاصيل الواقعة كما رواها البلاغ الرسمي

تعود بداية القصة إلى تلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من "ر. ع." مديرة شركة دعاية وإعلان، أفادت فيه بأن نجلها "عمر" تعرض للاعتداء بالضرب من قبل نجل الفنان محمد رمضان أثناء تواجدهما في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وبحسب أقوال الأم، فقد نشب خلاف كلامي بسيط بين الطفلين، تطور لاحقًا إلى اعتداء نجل الفنان على نجلها، مما أسفر عن إصابته بكدمات واضحة في الوجه. وعند حضورها إلى النادي، فوجئت بأن نجل الفنان محمد رمضان غادر المكان سريعًا برفقة عدد من المرافقين، ما دفعها لتحرير محضر رسمي ضده.

النيابة تستدعي الأطراف لسماع الأقوال وتحديد تفاصيل الإصابات

تعمل النيابة العامة حاليًا على استكمال التحقيقات، حيث تم استدعاء والدة الطفل المعتدى عليه للاستماع إلى أقوالها بشكل مفصل، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة الطفل نفسه. كما طالبت النيابة بإرفاق تقرير طبي يوضح مدى الإصابات التي لحقت بالطالب المعتدى عليه لتقييم الموقف بشكل قانوني دقيق.

القضية تحت مجهر النيابة.. ولا مجال للشائعات

في ظل متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، تبقى القضية قيد التحقيق في النيابة العامة. وما زالت جميع الأنظار تترقب نتائج التحقيقات النهائية، في الوقت الذي يؤكد فيه والد الضحية ومحاميه رفضهما التام لأي محاولات صلح خارج الأطر القانونية.

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