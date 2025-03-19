ضحية رامز إيلون مصر في الحلقة 19.. نجم مسرح مصر

ينتظر عشاق برامج المقالب عرض الحلقة 19 من برنامج «رامز إيلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة قناة MBC مصر، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

محمد عبد الرحمن ضحية الحلقة 19

في الحلقة التاسعة عشرة من البرنامج، يظهر الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، الشهير بـ«توتا»، نجم مسرح مصر كضحية جديدة لمقالب رامز جلال، رغم إصابته بمشكلة صحية في القلب، مما أثار قلق محبيه قبل عرض الحلقة. ويُعد محمد عبد الرحمن من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وشارك في عدة أعمال ناجحة، ووجوده كضحية لهذه الحلقة يضيف طابعاً خاصاً من المرح والتشويق.

قائمة ضيوف «رامز إيلون مصر» هذا الموسم

برنامج «رامز إيلون مصر»

يستضيف هذا العام نخبة من أبرز نجوم الفن والرياضة، من بينهم:

فيفي عبده

أحمد العوضي

مصطفى غريب

حسام حبيب

أحمد فهمي

محمد رجب

نور إيهاب

حسام حسن

إمام عاشور

أشرف بن شرقي



أحدث أعمال محمد عبد الرحمن في رمضان 2025

إلى جانب ظهوره في برنامج رامز جلال، يشارك محمد عبد الرحمن في الموسم الرمضاني الحالي كضيف شرف في مسلسل «الكابتن» مع النجم أكرم حسني وآية سماحة، والذي ينتمي للأعمال الاجتماعية الكوميدية ويتكون من 15 حلقة. كما يشارك أيضاً في مسلسل «إش إش» ذو الطابع الشعبي، ويقف أمام كبار النجوم مثل مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، وشيماء سيف.

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

من ناحية أخرى، كان آخر ظهور سينمائي لرامز جلال من خلال فيلم «أخي فوق الشجرة» الذي عُرض في يناير 2023، وحقق إيرادات تجاوزت 15 مليون جنيه مصري، وشاركه البطولة نسرين طافش ومحمد ثروت.

مسابقة رامز إيلون مصر: فرصة لربح 100 ألف جنيه يومياً

الجدير بالذكر أن قناة MBC مصر أعلنت عن مسابقة يومية تابعة للبرنامج تتيح للجمهور ربح 100 ألف جنيه يومياً من خلال الاشتراك والإجابة على الأسئلة اليومية المطروحة.

اقرأ أيضًا:

أشرف بن شرقي: ضحيت بأموال كثيرة من أجل الأهلي وأتمنى ضم نجم الزمالك



تردد قناة MBC مصر 2025.. تابع برنامج رامز إيلون مصر والمسلسلات الرمضانية

