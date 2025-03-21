المحلة الكبرى تشهد حريقًا هائلًا في مصنع بلاستيك والحماية المدنية تكافح للسيطرة

حادث حريق هائل بمصنع بلاستيك.. شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم حريقًا هائلًا داخل مصنع للبلاستيك، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بكثافة في سماء المنطقة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المجاورين.

الموجز ينقل تفاصيل حادث حريق هائل بمصنع بلاستيك عبر السطور التالية.

حادث حريق هائل بمصنع بلاستيك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بقرية محلة حسن مركز المحلة.

والتهمت النيران بحادث حريق هائل بمصنع بلاستيك أجزاء كبيرة من المصنع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المنتجات البلاستيكية والمواد الخام.





الموجز ينقل تفاصيل الحادث إذ هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، مدعومة بعدة سيارات إطفاء، وبدأت على الفور في عمليات مكافحة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وانتقلت 5 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وارتفعت ألسنة اللهب في سماء المنطقة، وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا، ولكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة.



وقدرت الخسائر المادية الأولية بملايين الجنيهات، ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

وقامت قوات الحماية المدنية بجهود مضنية للسيطرة على الحريق، وتم إجراء عمليات التبريد خشية تجدد النيران.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه الدقيقة، وتقييم حجم الخسائر بدقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن النيران اندلعت بشكل مفاجئ، وحاول العمال السيطرة عليها، إلا أن طبيعة المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال ساهمت في انتشاره سريعًا.

وتسبب حادث حريق هائل بمصنع بلاستيك في حالة من القلق والذعر بين سكان المنطقة، نظرًا لضخامة الحريق وتصاعد الدخان الكثيف.

كما أثار حادث حريق هائل بمصنع بلاستيك تساؤلات حول إجراءات السلامة والأمان في المصانع والمؤسسات الصناعية بالمنطقة.

وستقوم الجهات المعنية بتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.



كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمان في جميع المنشآت الصناعية والتجارية، لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.



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