مقـ.تل شاب طعنًا في مدينة 6 أكتوبر.. والنيابة تأمر بضبط الجناة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وذلك على يد شخصين تمكنا من الهروب عقب ارتكاب الجريمة، وتهدف إجراءات التشريح إلى تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وكشف دوافع الحادث.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث لكشف تفاصيل الجريمة والتوصل إلى هوية الجناة.

ويكشف الموجز تفاصيل الحادث في أكتوبر

تفاصيل الحادث في أكتوبر

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل شاب في نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، حيث تعرض للطعن في الطريق العام، وعلى الفور، تحركت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب تحمل آثار طعنات واضحة.

وأظهرت التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة أن شخصين قاما بطعن المجني عليه قبل الفرار من مكان الجريمة، بينما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحركات أمنية مكثفة لضبط المتهمين

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها في البحث عن الجناة، حيث تم نشر فرق من البحث الجنائي لتعقبهم وجمع الأدلة التي قد تساعد في سرعة ضبطهم، وكما تتعاون الأجهزة الأمنية مع شهود العيان وتحليل بيانات كاميرات المراقبة لكشف مسار هروب المتهمين والتوصل إلى هويتهم.

إجراءات قانونية صارمة لكشف ملابسات الحادث

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد أسرة المجني عليه، إضافة إلى انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الجناة في أسرع وقت، فيما يُنتظر صدور بيان رسمي بمجريات التحقيقات والتطورات الجديدة حول الحادث.

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