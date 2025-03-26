السيطرة على حريق هائل في مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد في رمسيس

نجحت قوات الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد بمنطقة رمسيس، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. وتستمر حالياً عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وضمان تأمين الموقع بالكامل.

وفيمل يلي يكشف الموجز تفاصيل الحريق في مخزن مستلزمات طبية برمسيس

تفاصيل الحريق في مخزن مستلزمات طبية برمسيس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن مستلزمات طبية يقع بجوار مبنى البريد المصري في منطقة الأزبكية برمسيس. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النيران اشتعلت في الطابق الأرضي من المخزن.

دفع 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

تعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق بسرعة، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجي، وذلك للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع تفاقم الأضرار.

المعاينة الأولية تكشف عدم وقوع إصابات

وفقًا للمعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة سبب الحريق والتأكد من مدى التزام المخزن بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق.

استمرار عمليات التبريد لمنع اشتعال النيران مجددًا

بعد نجاح فرق الإطفاء في إخماد الحريق، تستمر حاليًا عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الحماية المدنية لضمان تأمين الموقع ومنع وقوع أي تطورات قد تؤدي إلى كارثة جديدة.

تحذيرات من عدم الالتزام بإجراءات الأمان

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن تشدد دائمًا على ضرورة التزام المخازن والمحال التجارية بإجراءات السلامة، خاصة عند تخزين المواد القابلة للاشتعال، ومن المتوقع أن يتم فحص المخزن المحترق من قبل لجنة مختصة للتأكد من مدى التزامه بمعايير السلامة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.

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