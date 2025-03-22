تفاصيل ضبط كوكتيل مخدرات و5 أسلحة نارية بأسوان خلال 24 ساعة

ضبط كوكتيل مخدرات.. واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان ضرباتها الناجحة ضد العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، حيث نجحت خلال حملة مكثفة على مدار 24 ساعة في ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم المخدرات وحيازة الأسلحة.

الموجز ينقل تفاصيل ضبط كوكتيل مخدرات إذ قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن أسوان بتنفيذ حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المتهمين بجلب والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط كوكتيل مخدرات

وأسفرت حملة ضبط كوكتيل مخدرات، التي شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام، عن ضبط كوكتيل متنوع من المواد المخدرة شمل كميات من الحشيش والبانجو والهيروين والآيس، تم العثور عليها بحوزة عدد من العناصر الإجرامية النشطة في ترويج تلك السموم بين الشباب.

وتم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، أكثر من 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدرات "الشابو" و"الهيروين" بحوزة 4 متهمين (لهم معلومات جنائية) بواقعة ضبط كوكتيل مخدرات.

كما تم خلال الحملة ضبط 5 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، بينها بنادق آلية ومسدسات محلية الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة أشخاص سبق اتهامهم في قضايا مماثلة، ويشكلون خطرًا على الأمن العام، تمثلت في «ضبط 5 أسلحة نارية بدون ترخيص، تشمل بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات، وطبنجة، وتنفيذ 55 حكم قضائي متنوع».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تمكنت القوات من تنفيذ عدد من قرارات الضبط والإحضار، وضبط مطلوبين في قضايا متنوعة، من بينها سرقات، شروع في قتل، ومخدرات. وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية أمن أسوان أن الحملات الأمنية مستمرة بشكل يومي لضبط الخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية، واستعادة الشعور بالأمان لدى المواطنين، مع توجيه ضربات استباقية ضد تجار المخدرات وحائزي الأسلحة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ولاقت تلك الحملات إشادة واسعة من أهالي أسوان، الذين أعربوا عن ارتياحهم تجاه الجهود المبذولة لتطهير المحافظة من بؤر الإجرام والترويع.

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