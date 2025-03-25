محاكمة المتهمة بالتعدي على زميلتها في سراي القبة بـ خناقة بنات

خناقة بنات .. عقدت منذ قليل، محكمة الطفل بالأميرية، جلستها لمتابعة محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسرايا القبة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمساعدة صديقها.

الموجز يرصد تفاصيل المحاكمة.

معاقبة عاطل وصديقته بسبب خناقة بنات

وكانت محكمة الأميرية عاقبت في وقت سابق عاطل وطالبة متهمين باشتراكهما بالاعتداء على زميلة الطالبة، أمام مدرستهما بسراي القبة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه، بالحبس عامين.

وجاء في تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أنها أصيبت بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

استئناف عاطل وصديقته

بلاغ بـ خناقة بنات فب قسم الزيتون

وفي وقت سابق تلقى قسم شرطة الزيتون، إخطارا مفاده اندلاع خناقة بنات، حيث نشبت مشاداة كلامية بين طالبتين تطورت لمشاجرة بالأيدي في أحد شوارع منطقة سراي القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

واتضح من التحريات الأولية، اندلاع خناقة بنات بين "ش. هـ"، البالغة من العمر 15 سنة، وبين زميلتها من نفس عمرها، بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، لتقرر المتهمة طعن المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

استئناف عاطل وصديقته

فتاة الفيوم

وفي وقت سابق شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت فتاة في العشرين من عمرها على إنهاء حياتها شنقًا، وذلك بعد رفض والدها زواجها من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مستشفى فيديمن المركزي بوصول جثة الفتاة "شهد محمد العبد" (20 عامًا)، والتي تقيم في دائرة مركز سنهور القبلية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الفتاة قامت بشنق نفسها باستخدام إيشارب ربطته في جنش بسقف غرفتها في الطابق الثاني من منزلها، ومن جانبه، أنزل والد الفتاة الجثة ونقلها إلى المستشفى ظنًا منه أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها كانت قد فارقت الحياة بالفعل.

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