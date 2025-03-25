المحكمة لم تنصفها.. مضيفة الطيران التونسية بين عذاب الضمير وعذاب السجن

مضيفة الطيران التونسية.. أيدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم الذي صدر بحق مضيفة الطيران التونسية، المتهمة بقتل ابنتها، أثناء جلسة علاج روحاني بمنطقة التجمع الخامس، السجن 15 عامًا.

الموجز ترصد تفاصيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية.

وخلال مرافعة اليوم أشار دفاع مضيفة الطيران التونسية، أمام هيئة المحكمة إلى أنه يطالب بتعديل قيد ووصف القضية إلى "ضرب أفضى إلى موت"، فضلا عن طلبه لالتماس أقصى درجات الرأفة وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة.

مطالب دفاع مضيفة الطيران التونسية

ونفي دفاع مضيفة الطيران التونسية، المسئولية الجنائية عن موكلته، مشيرا إلى انعدام القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، والمتهمة لم تكن لديها نية إزهاق الروح، ولم يكن هناك تعمد للقتل.

وأوضح دفاع مضيفة الطيران التونسية، أنه لا توجد أي انطباقات بين القيد والوصف ومواد الاتهام الواردة، في أمر الإحالة على وقائع القضية، مشددا على ضرورة مراجعة التكييف القانوني للتهم الموجهة إلى موكلته، وطاعنا في صحة التقرير الطبي الذي صدر من مستشفى العباسية.

ولفت دفاع مضيفة الطيران التونسية إلى وجود خلل قانوني فيها، حيث استند إلى أحكام ومستندات تؤكد عدم دقتها وسلامتها، فضلا عن عدم وجود سوابق المتهمة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها بعد استكمال المرافعات وسماع الدفوع النهائية، وسط ترقب من الرأي العام لمصير القضية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت أمس بتأجيل أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية، على خلفية قتلها لابنتها أثناء جلسة علاج روحاني بمنطقة “التجمع الخامس”، على حكم حبسها 15 سنة لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرافعة.

مضيفة الطيران التونسية

الحكم الصادر ضد مضيفة الطيران التونسية

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 في جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، بالسجن المشدد 15 عامًا.

لم تستكمل مسيرة كانت بدأتها من أجل أن تظل في مكانة مرموقة، فالأموال والحياة الهادئة ابتعدت عنها ونفذت جـ.ريمة ليست بحق أحد ليس له علاقة بها، لكن مضيفة الطيران التونسية قتـ.لت ابنتها فلذة كبدها.

مضيفة الطيران التونسية

اعترافات قاتلة ابنتها أمام هيئة المحكمة

المتهمة أميرة بنت حمد، أدلت بأقوالها خلال الجلسات السابقة أمام هيئة المحكمة، إذ قالت عن جـ.ريمتها إنها لم تكن تقصد على الإطلاق إزهاق روح ابنتها، لكن كونها خبيرة في علم الطاقة والروحانيات فهي تتلقى في بعض الأوقات مصادر للطاقة تأمرها بفعل الأشياء.

مضيفة الطيران التونسية

وأشارت إلى أنها في يوم الواقعة تلقت إيحاءً بارتكاب الجـ.ريمة أثناء جلسة من الجلسات التي تنفذها للروحانيات والطاقة، الأمر الذي جعلها تقدم على إنهاء حياة ابنتها، وطعـ.ن نفسها بآلة حادة.

اقرأ أيضا: رضيعة سنورس مابين قسوة الأم والحياة.. ماذا حدث مع طفلة الفيوم

انتهك حرمة الأموات والأجساد.. ماذا فعل حارس مقابر حلوان مع جثة الممرضة