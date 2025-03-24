رفع حالة الطوارئ في مستشفى بلقاس العام لاستقبال ضحايا حادث جمصة

حادث جمصة .. وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص تتبع لإحدى الجامعات الخاصة مع أخرى نقل تريلا على طريق المنصورة جمصة أمام قرية الرزقة في محافظة الدقهلية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 شخصا آخرا.

الموجز يرصد تفاصيل حادث جمصة.

بلاغ بـ حادث جمصة

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطار من اللواء مدير مباحث المديرية، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة، يؤكد وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الدقهلية، وضباط مباحث مركز بلقاس إلى محل البلاغ، ليتضح أن حادث جمصة وقع على طريق أمام الرزقة، ليتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

حادث جمصة

مصابي حادث جمصة

وبالتحريات الأولية اتضح إصابة كلا من عبد الرازق عبد الهادي مصيلحي، البالغ من العمر 59 سنه من القاهرة، اشتباه كسر بالضلوع، وأحمد ممدوح توفيق البالغ من العمر 33 سنه من المنيا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صبحى شعبان البالغ من العمر 33 سنه من القاهرة، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.

كما أصيب في حادث جمصة، محمد أحمد قاسم البالغ من العمر 46 سنه من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات، وعمرو محمد إبراهيم البالغ من العمر 40 سنه من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات، ومنى أحمد محمد قطري، البالغ من العمر 26 سنة شبراويش أجا، مصاب بجروح بالوجه، وأشرف حافظ رمضان، البالغ من العمر 50 سنه القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ضحايا حادث جمصة

وتم نقل كريم إبراهيم سعفان، البالغ من العمر 38 سنة القاهرة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، المصاب في حادث جمصة، فضلا عن أحمد محمد أحمد، البالغ من العمر 27 سنة ميت غمر، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وهيثم محمد البسيوني، البالغ من العمر 52 سنة القاهرة، مصاب بجرح قطعي بالرأس 4سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالعزيز حسن، البالغ من العمر 38 سنة شبرا الخيمة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بينما توفى أيمن شفيق عبد المجيد، البالغ من العمر 46 سنة الخانكة، قليوبية، بعد الإصابة بنزيف بالمخ، واشتباه كسر بالضلوع، و كسر مضاعف بالقدم اليمنى.

وتم نقل جميع مصابي حادث جمصة إلى مستشفى بلقاس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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