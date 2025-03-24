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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

تأجيل دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني شهير إلى 26 أبريل للحكم

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل ثاني جلسات الدعوى القضائية المقدمة من الفنان هاني شاكر ضد ناقد فني شهير، والمتهم بالإساءة إليه وتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وحددت المحكمة جلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية. ويرصد الموجز التفاصيل.

 

تفاصيل البلاغ المقدم من هاني شاكر

تضمن البلاغ الذي قدمه الفنان هاني شاكر اتهامًا مباشرًا للناقد الفني "ط. ا"، وذلك بسبب مقال نشره في 8 يناير 2022 بإحدى الصحف، وجّه فيه انتقادات لاذعة للنقيب السابق للموسيقيين، متهمًا إياه باتخاذ قرارات مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته للنقابة.

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انتقادات لقرارات شاكر بشأن مطربي المهرجانات

أشار البلاغ إلى أن الناقد اعتبر قرارات هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات—وخاصة قراره الذي يلزمهم بتغيير أسمائهم الفنية تعبّر عن حالة من العشوائية في المشهد الفني. كما زعم المقال أن هذه السياسات لا تخدم الفن المصري، بل تسيء إليه، وهو ما اعتبره هاني شاكر تشويهًا لصورته وتشهيرًا به أمام الجمهور.

 

الترقب يسيطر على المشهد قبل جلسة النطق بالحكم

مع تأجيل المحكمة للجلسة، ينتظر الوسط الفني والإعلامي القرار النهائي، في ظل استمرار الجدل حول دور النقابات الفنية في ضبط المشهد الموسيقي وحدود النقد المسموح به في الصحافة والإعلام.

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