انتهك حرمة الأموات والأجساد.. ماذا فعل حارس مقابر حلوان مع جثة الممرضة

حارس مقابر حلوان .. لم يتعظ من الموت بل ارتكب الفاحشة مع الموت بنفسه، ذاك الحارس والذي من المفترض أن يحرس مقابر الموتى، قرر إفضاء شهوته داخل جثمان إحدى الجثث ليكتب بذلك في صحيفته أعظم الذنوب.

حارس مقابر حلوان طرد من عمله فقرر الانتقام

الموجز يرصد تفاصيل الواقعة، إذ لم تكن تلك أول التهم الموجهة إلى حارس مقابر حلوان، حيث عوقب المتهم من قبل رؤساؤه بالطرد من العمل في وقت سابق بسبب تعاطيه المخدرات، وافتعال الخلافات مع ذوي المتوفيين.

الحكم على حارس مقابر حلوان

اندلاع الخلافات بين حارس مقابر حلوان ورئيسه

في تلك الليلة اختلف حارس مقابر حلوان مع رئيسه في العمل، والذي اضطر الأخير إلى طرده وإهانته على أفعاله أمام الجميع، لذا قرر حارس مقابر حلوان الأخذ بثأره، فانتظر دخول إحدى المتوفيات التي ماتت إثر إصابتها بكورونا، فدخل حارس مقابر حلوان إلى تلك المقبرة ونبش ترابها.

حارس مقابر حلوان يخرج جثمان المتوفية ويغتصبها

وأخرج حارس مقابر حلوان جثمان المتوفية، ثم خلع عنها كفنها واغتصبها، ولم يكتفي بذلك بل أشعل النيران في جسد المتوفية بعد سكب الجازولين عليها، لتمتد النيران إلى باقي الجبانة.

معاقبة حارس مقابر حلوان

وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بـ معاقبة حارس مقابر حلوان "تربي" على خلفية نبش قبر ممرضة بحلوان، فضلا عن اشعال النار فيها بعد اغتصابها، منتهكا حرمتها بالسجن 15 سنة.

أقوال شهود العيان في مقابر حلوان

وفي تحقيقات النيابة العامة، أكد أحد شهود العيان، أنهم تفاجئوا في الصباح بلجثمان في منتصف حوش المقبرة والنار متعلة بها، متابعا: "معرفناش مين اللي عمل كده، ولا عرفنا نعمل إيه فاتصلنا بأهل المتوفية، ولما وصلوا رجع حارس المقبرة المتهم جثة بنتهم تانب للقبر".

وتابع شاهد العيان والذي يعمل في المقابر:" مش أول مرة نلاقي تطلع من تربتها ويتولع فيها، من شهرين حصل كده، لكننا فكرنا إنها محروقة بسبب كورونا".

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