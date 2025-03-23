تأجيل الحكم على وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ لأبريل القادم

تركي آل الشيخ .. قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتأجيل محاكمة وائل غنيم في الدعوى المقامة ضده من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل محاكمة وائل غنيم

الموجز، يرصد تفاصيل المحاكمة، إذ عقدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلستها اليوم، لمتابعة محاكمة وائل غنيم على خلفية اتهامه بسب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأجيل أولى جلسات محاكمة وائل غنيم، بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للإعلان بالدعوى المدنية.

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ضد وائل غنيم في المحكمة

وكانت النيابة العامة وجهت إلى وائل غنيم تهمة سب وقذف تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، خادشا شرفه واعتباره من خلال نشر منشور ثابت على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وائل غنيم يسئ إلى تركي آل الشيخ

كما وجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة تركي آل الشيخ، فضلا عن تهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

سب وقذف تركي آل الشيخ

وجاء في نص تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في اتهام وائل غنيم بسب وقذف تركي آل الشيخ، حيث تأكد أنه مستخدم الحساب والقائم على إدارته على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مرفقا من صور ثابت بها عبارات سب للشاكي.

وائل غنيم

وأقام محامي تركي آل الشيخ بلاغ إلى الجهات المختصة، متهما الناشط وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس، مضيفا أن المجني عليه تركي آل الشيخ تضرر من تدوينة وائل غنيم، حيث انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

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