السجن 15 سنة لـ سائق النقل الذكي بتهمة هتـ.ـك عرض موظفة

سائق النقل الذكي .. قررت محكمة جنايات القاهرة، الحكم بالسجن 15 سنة على سائق النقل الذكي، على خلفية اتهامه بالتعدي على موظفة خلال استقلالها السيارة معه، بعد طلبه عن طريق التطبيق.

أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق

وفي أقوالها أمام جهات التحقيق المختصة، أكدت المجني عليها بأنها أثناء توجهها لمقر عملها حيث طلبت السيارة عن طريق التطبيق، فاستقلت سيارة المتهم سائق النقل الذكي، ليشير لها المتهم سائق النقل الذكي، بأنه متوجه للوجهة التي حددتها بنفسها، وتوجه بها لواجهة أخرى.

الموجز يرصد التفاصيل، إذ طلبت المجني عليها من سائق النقل الذكي التوقف كي تغادر السيارة، لكنها فوجئت به قام بالقفز عليها والإمساك بها مهددا إياها بسلاح أبيض وتعدى عليها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت جلستها بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق بتأجيل محاكمة سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش، على خلفية اتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، خلال استقلالها السيارة، للدور الأول من مارس.

تأجيل أولى جلسات سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق بتأجيل أولى جلسات محاكمة سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش، على خلفية اتهامه بـ التعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة معه، لحضور المجني عليها.

سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش

التعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أحالت برئاسة المستشار أحمد يسري هندي، سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش، التابع لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات كي تتم محاكمته محاكمة عاجلة، بتهمة الاعتداء على إحدى الموظفات أثناء استقلالها سيارته مستأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية في مدينة نصر بشرق القاهرة.

وحسبما أكدت التحقيقات الخاصة بنيابة القاهرة الجديدة في القضية رقم 10305 لعام 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المجني عليها "ف. ا" وجهت إلى سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش "م. ع" تهمة الاعتداء عليها، حينما كانت تستقل معه السيارة في منتصف ديسمبر 2024.

بلاغ ضد سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش

وأشارت المجني عليها أثناء تقديم بلاغها إلى أنها استقلت إحدى سيارات النقل الذكي، عن طريق إحدى التطبيقات الإلكترونية من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وفوجئت أثناء رحلتها ببعض التصرفات الغير لائقة من السائق، الأمر الذي جعلها تستغيث منه بمن حولها، ولكنه لاذ بالفرار.

ضبط سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش وإحالته للمحاكمة

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على سائق النقل الذكي المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وحينما واجهته النيابة بجرمه أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة سائق النقل الذكي المتهم بالتحرش إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا: تأجيل أولى جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية بتهمة قتل طفلتها

العثور على رضيعة بإحدى قرى بنها لم ينقطع عنها الحبل السري