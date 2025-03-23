العثور على رضيعة بإحدى قرى بنها لم ينقطع عنها الحبل السري

الحبل السري .. ألقاها والديها بدون قطع حبلها السري، تخلوا عنها ورموها رفضوا وجودها بجانبهم، لعلها تكون نتيجة علاقة محرمة، أو لعلها جاءت بدون موافقة الوالد، ومن الممكن أن يكون والدها يكره إنجاب البنات.

الموجز يرصد تفاصيل العثور على الرضيعة التي لم ينقطع عنها الحبل السري، داحل زراعات قرية ميت العطار، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، في محافظة القليوبية،

الصغير ألقيت بـ الحبل السري

الرضيعة لم ينقطع حبلها السري، تخلصوا منها وهي ابنة ساعات، لم تلتقم ثدي والدتها، بل لم ترى كيف يكون حضن الأم، ولكن أيعقل أن أحدهم خطفها ليكيد لقلب أمها، تلك الصغيرة التي رأت عين والدتها لساعات فقط وبعدها أصبحت تواجه الحياة وحيدة.

رضيعة بالحبل السري

أهالي القرية عثروا على الرضيعة

وكان أهالي قرية ميت العطار، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، في محافظة القليوبية، عثروا على رضيعة حديثة الولادة، لم ينقطع عنها الحبل السري ملقاة داخل الزراعات.

بلاغ بعثور أهالي القرية على رضيعة بـ الحبل السري

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية ميت العطار، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، في محافظة القليوبية، يفيد أنهم عثروا على طفلة حديثة الولادة، لم يتم قطع الحبل السري عنها، تم وضعها داخل شنطة، وملقاة وسط الزراعات القرية.

عرض الرضيعة على الطبيب

وبالفحص اتضح أن الطفلة، حديثة الولادة وبها الحبل السري وملفوفة داخل ملاءة وملابس قديمة وموضوعه داخل شنطة، وقد انتبه الأهالي لوجودها بسبب صراخها من الجوع والبرد، وتم أخذها وعرضها على طبيب، الذي قدم لها أوجه الرعاية لها، ووجه بإبلاغ قسم الشرطة، واهتم بالرضيعة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرير محضر بالعثور على الرضيعة

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموضها وملابساتها.

اقرأ أيضا: مضيفة الطيران التونسية تستأنف على حكم حبسها بتهمة قتلها ابنتها

النظر في دعوى سب وائل غنيم لتركي آل الشيخ بعد لحظات