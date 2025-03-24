إحالة مدرس إلى المفتي بعد إدانته بقتل زوجته داخل منزلهما بالمنيا

في واقعة هزت محافظة المنيا، أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق مدرس في الأربعينات من عمره إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت إدانته بقتل زوجته، التي تعمل أيضًا مدرسة، داخل حمام منزلهما بقرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة في التقرير التالي.

جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المفتي، وحددت الثاني من مايو المقبل موعدًا للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

تفاصيل الجريمة

بحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهم "محمد ح أ"، البالغ من العمر 40 عامًا، قام بقتل زوجته "فاطمة خ خ"، 38 عامًا، بعد توجيه ضربات قاتلة إلى رأسها مستخدمًا عصا وغطاء مرحاض، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وكشفت التحقيقات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات زوجية متكررة بين الطرفين.

إحالة المتهم إلى المحاكمة

قرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهي الإعدام شنقًا.

حادث مأساوي على الطريق الصحراوي الغربي

وفي سياق منفصل، شهد الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا حادث تصادم مروعًا أسفر عن مصرع شقيقين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من محافظة سوهاج، وذلك شمال كمين مركز العدوة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من شرطة تأمين الطرق حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان. وأسفر الحادث عن وفاة كل من راضي غيطاني أحمد عبد اللاه (40 عامًا) وشقيقه مرتضى (38 عامًا)، بينما أصيب شقيقاهما الآخران، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، مع استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.