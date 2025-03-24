عاجل| استقرار سعر الذهب اليوم في ختام تعاملات الإثنين 24 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025، مقارنةً بأسعار منتصف التعاملات. ويواصل المعدن الأصفر جذب انتباه المستثمرين والمتابعين في السوق المحلية وسط تقلبات الأسعار العالمية. ومن خلال هذا التقرير الذي يقدمه الموجز ، نستعرض لكم أحدث تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وتفاصيل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم الإثنين نحو 4874 جنيهًا للشراء و4897 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي شهده منتصف اليوم، ما يعكس حالة من الثبات في الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال ختام تعاملات اليوم 4468 جنيهًا للشراء و4489 جنيهًا للبيع. ولم تشهد الأسعار أي تغير مقارنةً بمنتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في ختام التعاملات

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام تعاملات اليوم 4265 جنيهًا للشراء و4285 جنيهًا للبيع، دون أي تغيير عن أسعار منتصف اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات الإثنين إلى 3656 جنيهًا للشراء و3673 جنيهًا للبيع، وهو ما استمر عليه السعر منذ منتصف اليوم.

أسعار الذهب للأعيرة الأقل تداولًا (عيار 14 وعيار 12)

سجل جرام الذهب عيار 14 خلال ختام تعاملات اليوم 2843 جنيهًا للشراء و2857 جنيهًا للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فقد بلغ 2437 جنيهًا للشراء و2449 جنيهًا للبيع.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم 34120 جنيهًا للشراء و34280 جنيهًا للبيع، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بأسعار منتصف اليوم.

المصنعية وأسعار الذهب في مصر

تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب في مصر يختلف من محل لآخر حسب قيمة المصنعية والضريبة المضافة. وتتراوح مصنعية الذهب عيار 21 بين 6% و14% من قيمة سعر الجرام، في حين ترتفع قليلاً في عيار 18 نظرًا لاختلاف الشكل والتصميم.

توقعات أسعار الذهب

يُتابع العديد من المواطنين حركة أسعار الذهب يوميًا، خاصةً مع استمرار تقلبات الأسعار عالميًا وتأثيرها المباشر على السوق المحلي. وينصح الخبراء دائمًا بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

استقرار أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات الإثنين 24 مارس 2025، يؤكد حالة من الترقب في الأسواق، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين.