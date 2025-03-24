سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 24-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025, على الرغم من التراجع الطفيف في أسعار الأوقية عالميًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 24 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,897.25 جنيهًا للبيع و4,868.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,489 جنيهًا للبيع و4,462.75 جنيهًا للشراء، صاعدًا 5.25 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,285 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 مستوى 3,672.75 جنيهًا للبيع و3,651.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2,856.75 جنيهًا للبيع و2,840 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2,448.5 جنيهًا للبيع و2,434.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 9 مستوى 1,836.5 جنيهًا للبيع و1,825.75 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 2.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 34,280 جنيهًا للبيع و34,080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى 3,022.14 دولارًا للبيع و3,021.85 دولارًا للشراء، منخفضًا 0.75 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 21

سجلت سبيكة 1 جرام سعر 5,045 جنيهًا.

بلغت سبيكة 2.5 جرام نحو 12,510 جنيهًا.

وصلت سبيكة 5 جرامات إلى 24,855 جنيهًا.

حققت سبيكة 10 جرامات سعر 49,700 جنيهًا.

بلغت قيمة سبيكة نصف أونصة 77,265 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى 99,360 جنيهًا.

سجلت سبيكة أونصة سعر 154,445 جنيهًا.

بلغت قيمة سبيكة 50 جرامًا 248,200 جنيهًا.

وصلت سبيكة 100 جرام إلى 496,300 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة 250 جرامًا 1,236,375 جنيهًا.

سجلت سبيكة 500 جرام قيمة 2,472,000 جنيهًا.

بلغت سبيكة 1,000 جرام نحو 4,942,000 جنيهًا.

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