عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الآن.. شهدت الأسواق المصرفية في مصر، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-3-2025، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وجاء هذا التحرك في سعر الدولار الآن بالتزامن مع تطورات محلية وعالمية تؤثر على سوق الصرف، وعلى رأسها التغيرات في حجم الطلب على الدولار، والتوقعات المتعلقة بسعر الفائدة، إلى جانب تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتغيرات الجيوسياسية العالمية.

سعر الدولار الآن

وسجل متوسط سعر الدولار الآن ارتفاعًا في عدد من البنوك المصرية، مقارنة بمستويات بداية التعاملات، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية.

وتتابع الأسواق عن كثب أي إشارات من البنك المركزي المصري بشأن السياسات النقدية المقبلة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن إجراءات محتملة لدعم استقرار سعر الصرف وتحقيق التوازن في السوق.

ويترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء تطورات أسعار العملات الأجنبية، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، وحركة التجارة، والتضخم، ويأتي ارتفاع سعر الدولار الآن في وقت حساس للاقتصاد المصري، الذي يسعى لتعزيز مصادر العملة الصعبة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، واحتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

سعر الدولار الآن

الموجز يستعرض معكم عبر النقاط التالة تفاصيل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه خلال منتصف تعاملات الأحد الموافق 23 مارس 2025، بالبنوك والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

صعد سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار الآن في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

وقفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك البركة

وارتفع سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.56 جنيه للشراء، ونحو 50.66 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك QNB الأهلي

وصعد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية



وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

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