سعر الدولار اليوم السبت 22-3-2025.. تزامنًا مع العطلة

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت 22-3-2025.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع، ليكون بذلك الأعلى بين البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.53 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار في بنك CIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

حقق سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

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