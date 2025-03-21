تراجع جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار.. الأسوء منذ 2023

شهدت الليرة التركية تراجعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الصرف 37.91 ليرة لكل دولار، بارتفاع بلغ 0.28% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، جاء ذلك وسط استمرار حالة التقلب التي تشهدها الأسواق المالية التركية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجهها البلاد، كما نرصدها بالموجز.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سعر الافتتاح: 37.80 ليرة

أعلى سعر خلال اليوم: 38.19 ليرة

أدنى سعر خلال اليوم: 37.80 ليرة

ويعد هذا التذبذب جزءًا من النطاق الذي تحركت فيه الليرة التركية خلال العام الماضي، حيث تراوح سعر الصرف بين 31.68 ليرة و41.30 ليرة للدولار الواحد، ويعد أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نحو عامين، بعدما أثار احتجاز معارض سياسي بارز مخاوف المستثمرين.

أداء العملات الأجنبية مقابل الليرة

إلى جانب الدولار، شهدت العملات الأخرى تغيرات ملحوظة مقابل العملة التركية:

اليورو: ارتفع إلى 41.19 ليرة بزيادة 0.18%.

الجنيه الإسترليني: انخفض إلى 49.05 ليرة بتراجع 0.12%.

الفرنك السويسري: صعد إلى 43.15 ليرة بزيادة 0.29%.

الين الياباني: ارتفع إلى 25.59 ليرة بزيادة 0.34%.

اليوان الصيني: ارتفع بشكل طفيف إلى 5.25 ليرة بزيادة 0.02%.

أسباب التقلب

يعود هذا التذبذب إلى عوامل متعددة، منها:

استمرار الضغوط التضخمية في تركيا.

تشديد السياسات النقدية من قبل البنك المركزي التركي للحد من تراجع قيمة الليرة.

حالة الترقب بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة.

توقعات السوق

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التقلب في سعر الليرة التركية على المدى القريب، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات إيجابية قد تصدر عن البنك المركزي التركي بشأن سياساته النقدية.

وكان قد بدأ تدهور العملة يوم الأربعاء عقب قيام السلطات التركية باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان ودفعت هذه الخطوة المصارف التركية إلى بيع نحو 9 مليارات دولار، كما لجأ البنك المركزي إلى رفع مفاجئ لأسعار الفائدة للدفاع عن الليرة.

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