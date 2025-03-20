عاجل| تراجع سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وسط ترقب المتعاملين لتطورات سوق الصرف وتحركات العرض والطلب.

ويأتي انخفاض سعر الدولار الآن بعد موجة من التقلبات التي شهدتها أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في توافر النقد الأجنبي داخل السوق.

سعر الدولار الآن

ويتابع المستثمرون والمحللون تراجع سعر الدولار الآن بحذر، خاصة في ظل ترقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة، كما تعزز الجهود الحكومية لضبط سوق الصرف من استقرار العملة المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة ومعدلات التضخم.

ومع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم، يظل المتعاملون في انتظار أي تغييرات جديدة قد تؤثر على حركة الدولار في السوق المحلية، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد قيمة العملات الأجنبية.

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصل له سعر الدولار الآن بعد تراجعه خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

و تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، ونحو 50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.53 جنيه للشراء، ونحو 50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وانخفض سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.49 جنيه للشراء، ونحو 50.59 جنيه للبيع

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