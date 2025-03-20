سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 في البنوك.. تعرف على أعلى سعر

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025، ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 50.63 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.72 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.60 جنيهًا للشراء و50.6426 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB إلى 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.57 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

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