عاجل| سعر الدولار اليوم يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية، ليسجل انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه المصري.

ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحركات أسعار الصرف، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المحلية المؤثرة على سوق النقد.

سعر الدولار اليوم

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، انخفض سعر الدولار اليوم بعد استقرار دام لعدة أيام، ما يعكس حالة من التذبذب في سوق العملات الأجنبية.

ويُرجع خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة المعروض من الدولار، بجانب الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لدعم استقرار العملة المحلية.

ويترقب المواطنون والمستثمرون أي تغيرات جديدة قد تطرأ على سعر الدولار اليوم خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب قرارات مؤثرة مثل اجتماعات البنك المركزي المصري التي تناقش سياسات سعر الفائدة.

كما يؤثر أداء الدولار عالميًا على مساره في السوق المحلية، وسط متابعة للتطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.

ويُذكر أن استقرار أو انخفاض سعر الدولار اليوم ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والتضخم، مما يجعل هذا التراجع محل اهتمام واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمستهلكين في مصر.

سعر الدولار اليوم

الموجز ينقل لكم آخر مستجدات سعر الدولار اليوم عقب تراجعه بمنتصف تعاملت اليوم الثلاثاء الموافق18 مارس 2025 في الينوك والمصارف الرسمية، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.44 جنيه للشراء، ونحو 50.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.44 جنيه للشراء، ونحو 50.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.45 جنيه للشراء، ونحو 50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.44 جنيه للشراء، ونحو 50.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وتراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.44 جنيه للشراء، ونحو 50.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.48 جنيه للشراء، ونحو 50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونزل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.43 جنيه للشراء، ونحو 50.53 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.43 جنيه للشراء، ونحو 50.53 جنيه للبيع

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