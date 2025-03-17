سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025 في البنوك المصرية، حيث انخفض متوسط سعر الشراء إلى 50.54 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيع 50.64 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا الانخفاض الطفيف تحركات سوق الصرف وسط استقرار نسبي في الأداء الاقتصادي وتوافر العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي، مما ساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وفيما يلي يستعرض الموجز، أسعار الصرف في البنوك الوطنية والخاصة بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الوطنية



واصل سعر الدولار استقراره في البنوك الوطنية، حيث سجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر القيم التالية:

سعر الشراء: 50.54 جنيه

سعر البيع: 50.64 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة



وجاء سعر الدولار في البنوك الخاصة على النحو التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك CIB 50.54 جنيه 50.64 جنيه

البنك العربي الإفريقي 50.54 جنيه 50.64 جنيه

بنك الإسكندرية 50.54 جنيه 50.64 جنيه

بنك قناة السويس 50.55 جنيه 50.65 جنيه



المصرف المتحد 50.53 جنيه 50.63 جنيه

بنك البركة 50.55 جنيه 50.65 جنيه

البنك المصري الخليجي 50.54 جنيه 50.64 جنيه

بنك فيصل الإسلامي 50.54 جنيه 50.64 جنيه

بنك أبوظبي الأول مصر (FAB) 50.54 جنيه 50.64 جنيه

ويلاحظ أن الفارق في الأسعار بين البنوك ضئيل جدًا، مما يشير إلى استقرار سوق الصرف إلى حد كبير.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري



إلى جانب الدولار، سجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 مارس 2025 في البنك المركزي المصري المستويات التالية:

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار الأمريكي 50.52 جنيه 50.65 جنيه

اليورو 54.96 جنيه 55.12 جنيه

الجنيه الإسترليني 65.33 جنيه 65.52 جنيه

الدولار الكندي 35.15 جنيه 35.25 جنيه

الكرون الدنماركي 7.36 جنيه 7.38 جنيه

الكرون النرويجي 4.73 جنيه 4.77 جنيه

الكرون السويدي 4.97 جنيه 5.00 جنيه

الفرنك السويسري 57.06 جنيه 57.23 جنيه

100 ين ياباني 33.98 جنيه 34.08 جنيه



اقرأ أيضا

عاجل| تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

عاجل| تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 16-3-2025 في البنوك

