عاجل| تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 16-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في والذي شهد حالة من التراجع مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025.

سعر الدولار اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.60 جنيهًا للشراء و50.6516 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.584 جنيهًا للشراء و50.7191 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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