سعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 في البنوك.. بكام؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025، مسجلًا مستويات متقاربة في معظم البنوك المصرية، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك، ويستعرض “الموجز” الافاصيل.

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل الدولار 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر الدولار 50.64 جنيهًا للشراء و50.74 جنيهًا للبيع.

بنك الاستثمار العربي (AIB): سجل سعر الدولار 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

بنك SAIB: استقر الدولار عند 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

المصرف العربي الدولي (AIB): سجل الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

البنك المصري الخليجي: بلغ سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): سجل الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

المصرف المتحد: سجل الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل الدولار 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 50.584 جنيهًا للشراء و50.7191 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: بلغ سعر الدولار 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل الدولار 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

تحليل حركة الدولار في السوق المصرية

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم انعكاسًا لحالة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، حيث تتبع الدولة سياسات نقدية مرنة أسهمت في تحقيق الاستقرار المالي.

كما يعكس هذا الاستقرار نجاح البنك المركزي المصري في إدارة سوق النقد الأجنبي، ما ساعد في الحفاظ على قيمة العملة المحلية وسط تحديات اقتصادية عالمية.

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