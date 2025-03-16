عاجل| تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الآن .. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-205، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصري.

ويأتي انخفاض سعر الدولار الآن وسط ترقب المستثمرين والمحللين لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن السياسة النقدية، بالإضافة إلى التغيرات العالمية في أسواق المال.

سعر الدولار الآن

وأظهرت مؤشرات التداول انخفاض سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في بعض البنوك، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في توافر العملة الأجنبية بالسوق، كما تزامن هذا التراجع مع تراجع الطلب على سعر الدولار الآن في بعض القطاعات، خاصة مع استقرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة والتحويلات الخارجية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات سعر الصرف عن كثب، حيث يؤثر سعر الدولار الآن بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والتضخم، ومن المتوقع أن تستمر التذبذبات في سوق الصرف الأجنبي خلال الأيام المقبلة، بناءً على التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده لدعم استقرار السوق من خلال سياسات نقدية متوازنة، مع تعزيز الاحتياطي النقدي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الضغوط على العملة المحلية.

الموجز يستعرض معكم عبر النقاط التالية، آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وتراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.51 جنيه للشراء، ونحو 50.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونزل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.54 جنيه للشراء، ونحو 50.64 جنيه للبيع

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