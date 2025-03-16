عاجل.. ارتفاع سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 16-3-2025.. الجرام بكام؟
سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك في الأسواق المصرية حالة من الارتفاع في جميع الأعيرة المتداولة، بينما تراجعت الأوقية في السوق العالمية
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 16 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,811.5 جنيهًا للبيع و4,782.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,410.5 جنيهًا للبيع و4,384.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 4,210 جنيهات للبيع و4,185 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3,608.5 جنيهًا للبيع و3,587.25 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2,806.75 جنيهًا للبيع و2,790 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
حقق سعر الذهب عيار 12 ارتفاعًا ليسجل 2,405.75 جنيهًا للبيع و2,391.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,804.25 جنيهًا للبيع و1,793.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 33,680 جنيهًا للبيع و33,480 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب عالميًا
تراجع سعر الأوقية الذهبية ليسجل 2,985.11 دولارًا للبيع و2,984.73 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 1.25 دولار.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,970 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,325 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,485 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 48,960 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 76,115 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 97,880 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 152,140 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 244,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 488,900 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,217,875 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,435,000 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,868,000 جنيهًا
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