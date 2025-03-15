عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات السبت 15 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025، حيث سجلت أسعار الأعيرة المختلفة زيادات طفيفة، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 15 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

عيار 24:

سعر البيع: 4811.5 جنيهًا

سعر الشراء: 4788.5 جنيهًا

عيار 22:

سعر البيع: 4410.5 جنيهًا

سعر الشراء: 4389.5 جنيهًا

عيار 21:

سعر البيع: 4210 جنيهًا

سعر الشراء: 4190 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 3608.5 جنيهًا

سعر الشراء: 3591.5 جنيهًا

عيار 14:

سعر البيع: 2806.75 جنيهًا

سعر الشراء: 2793.25 جنيهًا

عيار 12:

سعر البيع: 2405.75 جنيهًا

سعر الشراء: 2394.25 جنيهًا

عيار 9:

سعر البيع: 1804.25 جنيهًا

سعر الشراء: 1795.75 جنيهًا

أسعار العملات الذهبية

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 33,680 جنيهًا

سعر الشراء: 33,520 جنيهًا

نصف الجنيه الذهب (من لازوردي): 19,520 جنيهًا

نصف الجنيه الذهب (من BTC): 18,150 جنيهًا

نصف الجنيه الذهب (من سويس جولد): 18,255 جنيهًا

أسعار الفضة

سعر الجرام: 43 جنيهًا

سبيكة فضة عيار 999 من G M: 370 جنيهًا

جنيه فضة عيار 925 من Safe Haven: 590 جنيهًا

الأوقية عالميًا

سعر البيع: 2985.11 دولار

سعر الشراء: 2984.73 دولار

أسباب الارتفاع

ارتفاع أسعار الذهب يأتي وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

تأثر السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات استثمارية.

يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات السوق عن كثب لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التقلبات السعرية الحالية.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر