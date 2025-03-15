عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات السبت 15 مارس 2025
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 15 مارس 2025، حيث سجلت أسعار الأعيرة المختلفة زيادات طفيفة، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 15 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
عيار 24:
- سعر البيع: 4811.5 جنيهًا
- سعر الشراء: 4788.5 جنيهًا
عيار 22:
- سعر البيع: 4410.5 جنيهًا
- سعر الشراء: 4389.5 جنيهًا
عيار 21:
- سعر البيع: 4210 جنيهًا
- سعر الشراء: 4190 جنيهًا
عيار 18:
- سعر البيع: 3608.5 جنيهًا
- سعر الشراء: 3591.5 جنيهًا
عيار 14:
- سعر البيع: 2806.75 جنيهًا
- سعر الشراء: 2793.25 جنيهًا
عيار 12:
- سعر البيع: 2405.75 جنيهًا
- سعر الشراء: 2394.25 جنيهًا
عيار 9:
- سعر البيع: 1804.25 جنيهًا
- سعر الشراء: 1795.75 جنيهًا
أسعار العملات الذهبية
- سعر البيع: 33,680 جنيهًا
- سعر الشراء: 33,520 جنيهًا
نصف الجنيه الذهب (من لازوردي): 19,520 جنيهًا
نصف الجنيه الذهب (من BTC): 18,150 جنيهًا
نصف الجنيه الذهب (من سويس جولد): 18,255 جنيهًا
أسعار الفضة
- سعر الجرام: 43 جنيهًا
- سبيكة فضة عيار 999 من G M: 370 جنيهًا
- جنيه فضة عيار 925 من Safe Haven: 590 جنيهًا
الأوقية عالميًا
- سعر البيع: 2985.11 دولار
- سعر الشراء: 2984.73 دولار
أسباب الارتفاع
- ارتفاع أسعار الذهب يأتي وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
- تأثر السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات استثمارية.
يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات السوق عن كثب لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التقلبات السعرية الحالية.
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,862,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,432,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,216,375 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 488,300 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 244,200 جنيه
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 151,955 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 97,760 جنيه
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 76,025 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 48,900 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,455 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,310 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,965 جنيه
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فرصة متتعوضش.. أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات
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