أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار وسط توقعات بارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من النشاط دون تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، ويأتي ذلك في ظل حالة الترقب لقرارات البنوك المركزية العالمية وتأثيرها على السوق، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي مع اقتراب عيد الفطر.

ويرصد الموجز أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم

تباينت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، حيث استقر سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب عالميًا مع تحركات طفيفة في أسعار الجرامات المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: شراء 4782.75 جنيه – بيع 4811.5 جنيه

عيار 22: شراء 4384.25 جنيه – بيع 4410.5 جنيه

عيار 21: شراء 4185 جنيهًا – بيع 4210 جنيهات

عيار 18: شراء 3587.25 جنيه – بيع 3608.5 جنيه

عيار 14: شراء 2790 جنيهًا – بيع 2806.75 جنيه



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

حافظ الجنيه الذهب على مستواه مع اختلاف طفيف في سعر الشراء والبيع، حيث سجل:

سعر الشراء: 33,480 جنيهًا

سعر البيع: 33,680 جنيهًا



سعر الأوقية عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهد سعر الأوقية استقرارًا نسبيًا مسجلًا:

شراء: 2978.39 دولار

بيع: 2978.68 دولار



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

مع اقتراب عيد الفطر، يزداد الإقبال على شراء الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الأيام المقبلة. كما أن قرارات البنوك المركزية، خاصة بشأن أسعار الفائدة، قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

العوامل المؤثرة في سوق الذهب

السياسات النقدية: أي تغير في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية يمكن أن يؤثر على سعر الذهب عالميًا، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الطلب المحلي: زيادة شراء المشغولات الذهبية والهدايا خلال المناسبات والأعياد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

سعر الدولار: ارتباط سعر الذهب بسعر الدولار في مصر يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية، حيث يؤدي أي ارتفاع في الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب.



يظل الذهب من أهم الأصول الاستثمارية التي يلجأ إليها الكثيرون للحفاظ على قيمة أموالهم، ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى تتضح اتجاهات السوق العالمية.

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