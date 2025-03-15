سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بالمصنعية في ختام التعاملات.. عيار 21 بكام؟
شهد سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بالمصنعية في السوق المحلي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 4805.75 جنيه للبيع و4777.25 جنيه للشراء، مع استمرار حالة الصعود في السوق.
تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 15 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بالمصنعية
أما سعر عيار 22 فقد بلغ 4405.25 جنيه للبيع و4379 جنيه للشراء، مسجلًا ارتفاعًا جديدًا يعكس تذبذب الأسعار عالميًا.
وسجل سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4205 جنيه للبيع و4180 جنيه للشراء، مع استمرار الإقبال عليه في ظل ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بـ عيار 18، فقد وصل إلى 3604.25 جنيه للبيع و3582.75 جنيه للشراء، مدفوعًا بزيادة الطلب على المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.
أما سعر عيار 14 فقد بلغ 2803.25 جنيه للبيع و2786.75 جنيه للشراء، في حين سجل سعر عيار 12 نحو 2402.75 جنيه للبيع و2388.5 جنيه للشراء.
وأخيرًا، بلغ سعر عيار 9، وهو الأقل نقاءً والأكثر استخدامًا في بعض المشغولات، نحو 1802.25 جنيه للبيع و1791.5 جنيه للشراء.
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,862,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,432,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,216,375 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 488,300 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 244,200 جنيه
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 151,955 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 97,760 جنيه
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 76,025 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 48,900 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,455 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,310 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,965 جنيه
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