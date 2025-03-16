سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من التفاوت في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025, ليتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4869 جنيهًا للشراء و13.5237 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4995 جنيهًا للشراء و13.5305 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.4942 جنيهًا للشراء و13.5234 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) عند 13.4915 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.475 جنيهًا للشراء و13.5213 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 13.4646 جنيهًا للشراء و13.5225 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية عند 13.4646 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4438 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.44 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 13.4378 جنيهًا للشراء و13.5297 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.4243 جنيهًا للشراء و13.5181 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة إلى 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.4056 جنيهًا للشراء و13.5366 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.404 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB إلى 13.29 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي عند 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0551 جنيهًا للشراء و13.528 جنيهًا للبيع.

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