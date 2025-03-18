سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟

شهد سعر الدولار في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، تراجعًا طفيفًا مقارنة بمستويات أمس، وسط استقرار نسبي في حركة سوق الصرف. ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 50.578 جنيهًا للشراء و50.446 جنيهًا للبيع، منخفضًا بمقدار 0.08 جنيه عن السعر المسجل يوم أمس، والذي بلغ 50.656 جنيهًا، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل البنوك في تعاملات الدولار

تصدَّر البنك الأهلي الكويتي قائمة أفضل البنوك للشراء بسعر 50.51 جنيهًا للدولار الواحد.

في المقابل، قدَّم البنك الأهلي اليوناني أفضل سعر للبيع عند مستوى 50.62 جنيهًا.

تفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار متقاربة في عدد من البنوك الكبرى مع بعض الفوارق الطفيفة، حيث سجلت الأسعار ما يلي:

البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيهًا للشراء، 50.46 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيهًا للشراء، 50.46 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيهًا للشراء، 50.46 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.66 جنيهًا للشراء، 50.57 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.72 جنيهًا للشراء، 50.62 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.56 جنيهًا للشراء، 50.46 جنيهًا للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.72 جنيهًا للشراء، 50.62 جنيهًا للبيع.

الدولار في السوق السوداء

أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر الدولار 50.53 جنيهًا للشراء و50.12 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا في تلك السوق الموازية مقارنة بالأيام السابقة.

أسباب التراجع الطفيف

يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة، إضافةً إلى جهود البنك المركزي المصري في ضبط السوق وتوفير السيولة الدولارية لتغطية الطلب.

ويتوقع محللون أن يستمر استقرار الدولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن أداء قطاعي التصدير والسياحة.

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