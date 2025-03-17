سعر الدولار اليوم الاثنين 17 مارس 2025 في البنوك.. وصل كام؟
سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في والذي شهد حالة من التراجع الطفيف مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 مارس 2025.
سعر الدولار اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 17 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.01%.
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.02%.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.5901 جنيهًا للشراء و50.6901 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.0199%.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)
استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع، مرتفعًا بنسبة 0.01%.
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
وصل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB إلى 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.02%.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.05%.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.08%.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع، بتراجع 0.07%.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.06%.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.06%.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)
بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.03%.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 50.54 جنيهًا للشراء و50.64 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.06%.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.524 جنيهًا للشراء و50.6563 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.06%.
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.01%.
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.02%.
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع، متراجعًا بنسبة 0.09%.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع، منخفضًا بنسبة 0.02%.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
استقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.01%.
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع، مرتفعًا بنسبة 0.25%.
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