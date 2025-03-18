سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.. أفضل البنوك للبيع والشراء

شهد سعر الدينار الكويتي في مصر، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بمستوى تعاملات يوم أمس، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 164.289 جنيهًا للشراء و163.775 جنيهًا للبيع، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.3 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس والبالغ 164.591 جنيهًا، ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

أفضل البنوك في تعاملات الدينار الكويتي

جاء البنك الأهلي الكويتي كأفضل بنك للشراء بسعر 164.03 جنيهًا للدينار الواحد، في حين قدم بنك التنمية الصناعية أفضل سعر للبيع عند مستوى 163.84 جنيهًا.

تفاوت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تباينًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل في بعض البنوك أرقامًا متقاربة، بينما ظهر فرق ملحوظ في بنوك أخرى. جاءت الأسعار كما يلي:

البنك الأهلي المصري: 164.182 جنيهًا للشراء، 163.037 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 164.182 جنيهًا للشراء، 163.24 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 164.172 جنيهًا للشراء، 163.037 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 164.182 جنيهًا للشراء، 157.435 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.451 جنيهًا للشراء، 161.984 جنيهًا للبيع.

أداء الدينار الكويتي عالميًا

يُعد الدينار الكويتي واحدًا من أقوى العملات في العالم، ويتميز بقيمته المرتفعة مقارنة بالعملات الأخرى. ويرجع ذلك إلى قوة الاقتصاد الكويتي المدعوم بقطاع النفط والاستثمارات الضخمة، ويشهد الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا في الأسواق الدولية، ما يجعله ملاذًا آمنًا لبعض المستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

توقعات السوق وتأثيرات اقتصادية محتملة

يرى خبراء الاقتصاد أن التحركات الأخيرة في سعر الدينار الكويتي تعكس تأثره بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك المركزي المصري، وتظل تحركات أسعار النفط وأسواق الطاقة من العوامل الأساسية التي قد تؤثر على قيمة الدينار الكويتي خلال الفترة المقبلة.

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