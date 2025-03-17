سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء
يعد سعر الدينار الكويتي من أهم العملات التي يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعتها يوميًا، نظرًا لقيمته المرتفعة وتأثيره في سوق الصرف المصري.
ويشهد سعر الدينار تغيرات مستمرة بين البنوك المختلفة والسوق السوداء، مما يدفع الكثيرين للبحث عن أحدث التحديثات لمعرفة أفضل أسعار الشراء والبيع.
ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.59جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.82جنيهاً .
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.41جنيهاً للشراء، 163.29 جنيهاً للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.44جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.39جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.61جنيهاً للشراء، 163.29جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.90جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.38جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.68جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.33جنيهاً للشراء، والبيع 157.08جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.13جنيهاً للشراء، والبيع 162.99جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم
في البنك المصري الخليجي نحو 164.52جنيهاً للشراء، والبيع 156.67 جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.41جنيهاً للشراء، والبيع 153.12جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.86جنيهاً للشراء، والبيع 154.96جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.41جنيهاً، والبيع 163.94جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية
سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.43جنيهاً، بيع 164.09جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.77جنيهاً، والبيع 157.59جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.57جنيهاً، والبيع 160.27جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.43جنيهاً، والبيع 164.09 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.43 جنيهاً، بيع 164.09جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.36 جنيهاً والبيع 163.04جنيهاً.
1 دينار كويتى 164.61 جنيه مصري
5 دينار كويتى 823.07 جنيه مصري
10 دينار كويتى 1,646.13 جنيه مصري
25 دينار كويتى 4,115.33 جنيه مصري
50 دينار كويتى 8,230.65 جنيه مصري
100 دينار كويتى 16,461.3 جنيه مصري
150 دينار كويتى 24,691.95 جنيه مصري
200 دينار كويتى 32,922.6 جنيه مصري
250 دينار كويتى 41,153.25 جنيه مصري
300 دينار كويتى 49,383.9 جنيه مصري
500 دينار كويتى 82,306.5 جنيه مصري
700 دينار كويتى 115,229.1 جنيه مصري
1000 دينار كويتى 164,613 جنيه مصري
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